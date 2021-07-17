بعد ظهورها عبر فيديو.. الناشطة روان صباحي تحصد تعاطف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت الناشطة والمغنية روان صباحي المعروفة بـ(روني) عبر فيديو تم تداوله بشكل كبير وهي منهارة وتجهش بالبكاء بعد الاعتداء عليها لفظيا من المارة في أحد شوارع الخرطوم أثناء عرضها للوحاتها بمبلغ 200 دولار.. وقالت روني عبر الفيديو: إن المبلغ مع ظروف البلاد الحالية لا يكاد يقضي احتياجاتها لأنها سلكت طريق الاعتماد على النفس.

ووجد حديث روني صدى في نفوس المتابعين الذين تباروا في مواساتها وتحفيزها بالاستمرارية، وسطر عدد من الإعلاميين كلمات تحثها على المضي قدما دون الالتفات للاحاديث السالبة، كما قام بعض المغتربين بحسب صحيفة السوداني، بشراء لوحات روني كتحفيز واعتذار عن ما بدر لها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







