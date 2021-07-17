ارتفاع أسعار الأضاحي والحمري (دبل قبين) يتصدرها

كشفت جولة لمصادر عن ارتفاع اسعار خراف الاضاحي، وعز تجار ذلك لغلاء الاعلاف والزيادة في تكلفة الترحيل. وبلغ سعر الخروف المتوسط بحسب صحيفة الجريدة، من (35- 45 ألفاً) فيما تصدر الخروف الحمري (دبل قبين) الاسعار وبلغ سعره 75 الف جنيه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







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