مصدر امني يكشف عن نقل المتهم بتفجير بورتسودان الى الخرطوم

قال مصدر شرطي رفيع، إن المتهم في حادثة تفجير عبوة ناسفة في نادي ببورتسودان تم نقله للخرطوم.

وخلف تفجير “قرنيت” السبت الماضي خمسة قتلى وعدد من الجرحى في موجة رابعة لتجدد صراع قبلي في المدينة.

وأفاد المصدر بحسب دارفور (24)، أن الشرطة شكلت فريق برئاسة لواء للتحري مع المتهم بعد تحريز هاتفه.

وتشهد المدينة اقتتال قبلي متقطع منذ الإطاحة بالبشير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







