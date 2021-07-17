أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021م

مكيفات نسمة الممتازة والمعروفة بالتبريد العالي والصوت الهادئ

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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة أخبار اليومْ:

بدر للطيران تشرع في فتح بلاغات جنائية ضد صحيفة وبعض الصحفيين

وزيـرة الخارجـية تعـود للخرطوم بعد رحـلة ناجحة لكل من نيويـورك وموسـكو

نجاح كبير لمنتدى مجلة حواس الثامن حول المسؤولية الإجتماعية

صحيفة السودانيٰ:

“سامي الحاج” يكذِّب شائعة وفاته مُبدياً أسفه على ما أصاب الأهل والاصحاب من ألم

الهادي يؤكد الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا

نادي باريس: شطب 14.1 مليار دولار من دُيُون السودان لدى المانحين

نائب رئيس مجلس السيادة يوجّه بفرض هيبة الدولة في الجنينة

القبض على (12) متهماً في اشتباكات بمناطق التعدين بدلقو

الدقير: قرار نادي باريس بشطب 14.1 مليار دولار من ديون السودان مَعلَمٌ بَارزٌ لانتصار ثورة ديسمبر

صحيفة النيل الدولية:

إلغاء أكثر من 14 مليار دولار من ديون السودان

الجيش يصد هجوماً إثيوبياً على جبل طيارة بولاية القضارف

1.4 مليار ريال حصيلة تصدير الضأن للسعودية في ستة أشهر

تفكيك شبكة اجرامية تنشط في استئجار السيارات بأوراق ثبوتية مزورة وتقوم ببيعها

نمر يوجه بوضع ترتيبات على مستوى الولاية لجمع جلودالأضاحي

إنطلاق مؤتمر الاستثمار فى السودان نوفمبر المقبل

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)







