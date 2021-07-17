اتحاد الغرف السعودية يصدر تعميما بفتح المحلات التجارية أوقات الصلاة

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المتاجر والمحال يمكنها الآن بالسعودية أن تظل مفتوحة أوقات الصلوات الخمس، تخفيفا للقواعد الصارمة التي تُلزمها بإيقاف العمل في تلك الأوقات.
وينهي القرار والذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية،وفق صحيفة عكاظ السعودية، الجمعة، إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة أثناء الصلوات الخمس، والذي استمر العمل به عقودا.
وقالت الصحيفة نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات”.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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