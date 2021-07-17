منظمة تطالب الدولة برعاية المبدعين الصغار

طالب رئيس منظمة سامي للتنمية المهندس شهاب الدين عثمان بضرورة إهتمام الدولة بالمخترعين الصغار وجعل الابتكار جزء من العملية التعليمية.

وقال إن خيم الذكاء الاصطناعي الأول، مشروع المخترع الصغير ،الذي نظم مؤخرا تحت شعار(أطفال اليوم علماء المستقبل )، يهدف الى رفع الوعي المجتمعي وتوصيل رسالة بأن يكون الابتكار جزءا من الهيكلة التعليمية

وقال شهاب وفق (سونا) إن المخيم هو الأول من نوعه بالسودان ، مضيفاً أن منظمة سامي تعمل في مجال السلام و التدريب وبناء القدرات و تشجيع المرأة ومناقشة القضايا الدولية كالهجرة الغير منظمة و التغير المناخي والتعليم الذي يقود الامم، كما أنها منظمة شبابية تسعي لإحداث حراك مجتمعي متماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs20230 واجندة الاتحاد الافريقي 2063.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







