تشيكل غرفة طوارئ لإنسياب الخدمات الطبيىة بالشمالية

شكلت وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية الشمالية غرفة طوارئ برئاسة الوزارة والمحليات والمستشفيات لضمان انسياب الخدمات الطبية بكافة المؤسسات الصحية بالولاية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأمن إجتماع غرفة الطوارئ على الترتيبات الموضوعة بالمستشفيات والصيدليات والمراكز الصحية والغرف على مستوى المحليات لضمان التدخلات اللازمة في حال حدوث أي طارئ.

وقالت مقرر الغرفة مدير الطوارئ بالوزارة نجلاء ميرغني حسن وفق( سونا) ، إن الهدف من وجود غرفة طوارئ برئاسة الوزارة والمحليات والمستشفيات هو الإطمئنان على وصول الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وتوفر الكوادر الطبية والإمداد الدوائي ومدي جاهزية بنوك الدم، فضلاً عن إستقبال البلاغات والإستجابة لها إلى جانب الخدمات الوقائية.

وتستقبل غرفة الطوارئ برئاسة الوزارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الشكاوي والبلاغات والمتابعة على الأرقام التي حددتها.

كما أصدر المجلس القومي للأدوية والسموم فرع الولاية الشمالية، كشفا بأسماء الصيدليات العاملة خلال عطلة عيد الاضحي المبارك إعتباراً من أول أيام العيد وحتي الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، وأكدت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية أن صيدليات صندوق الإمداد الطبي ستعمل على مدار اليوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







