الشمالية : بدء عمليات التفويج للمسافرين القادمين والمغادرين

بدأت عمليات التفويج للقادمين للولاية الشمالية والمغادرين منها فى أول أيام البرنامج المعد للتفويج من الإدارة العامة للمرور السريع والتى مرت بسلام دون حدوث أي مخالفات مرورية أو حوادث.

وقال المقدم شرطة خضر حمد مدير شرطة المرور السريع وفق (سونا)، إن الخطة المعدة للتفويج تمت بسلام فى يومها الأول، مؤكدا أن نجاح التنفيذ تم للتعاون الوثيق بين قوات الشرطة وسائقي المركبات، بجانب إلتزام سائقي المركبات بالموجهات التي صدرت من إدارة المرور السريع.

واشار إلي أن عدد البصات السفرية الكبيرة التي وصلت مواقعها بسلام بلغ ستة عشرة بصا إضافة إلى العديد من الحافلات والعربات الخاصة التي كانت ضمن الفوج.

واضاف أن البصات التي غادرت الولاية الشمالية من محلياتها المختلفة بلغ ثماتية عشرة بصاً، بجانب العديد من الحافلات والعربات الصغيرة التي انضمت إلى الأفواج أثناء عبورها للولاية

وطالب خضر سائقي المركبات الإلتزام بموحهات الأطواف والتعاون التام حتي تتحقق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، موكداً أن خطة الإدارة تستهدف هذا العام منع أي حوادث فى الطرق القومية حماية للأرواح والمتلكات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







