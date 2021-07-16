شمال دارفور : السلام المجتمعي يعزيز الأمن والإستقرار

أكد ممثل الأمين العام لحكومة ولاية شمال دارفور مدير الحكم المحلي إسماعيل رابح عطية، أهمية السلام المجتمعي في تعزيز الأمن والإستقرار بالاقليم وتأمين الموسم الزراعي من التعديات بين المزارعين والرعاة .

ووجه عطية خلال مخاطبته الجمعة بقاعة جامعة أم درمان الإسلامية فرع الفاشر فاتحة أعمال دورة إنعقاد الجمعية العمومية لمنظمة سيكر الطوعية للعام 2021، والذي جاء تحت شعار (عدالة -تنمية -وحدة) ، لجان أمن المحليات والإدارات الأهلية ومكونات المجتمعات المحلية للعمل سويآ حتي ينداح الأمن بمختلف المناطق، مشيداً بالخدمات التي قدمتها منظمة سيكر خلال الفترة الماضية في مجالات التعليم والصحة والمياه وإصحاح البيئة ببعض المحليات وخاصة محلية طويلة وناشد الخيرين والمنظمات الطوعية الوطنية والأجنبية بضرورة تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية لصالح المواطنين.

وجدد مفوض العون الإنساني بالولاية عباس يوسف آدم إبراهيم والمدير التنفيذي لمحلية الفاشر محمداي عبد الله آدم والمدير التنفيذي لمحلية طويلة آدم أبوبكر عثمان، وقوفهم وتعاونهم مع المنظمة حتي تضطلع بدورها الريادي في المجالات الإنسانية والخدمية.

وأعلن المدير التنفيذي لمحلية الفاشر وفق( سونا) أن محليته ستوقع خلال أيام خمسة شراكات مع المنظمة في مجال إصحاح البيئة والنظافة وذلك لمجابهة فصل الخريف، و ثمنوا الجهود المبذولة من منظمة سيكر لترقية الخدمات الأساسية الضرورية.

من جانبه حيا مدير منظمة سيكر الطوعية جمال موسي إبراهيم جهود جميع الشركاء الذين ساهموا في دعم أنشطة المنظمة في سبيل الإرتقاء بالخدمات الإنسانية لبناء مجتمع أسري آمن تسوده العدالة، مستعرضآ المشروعات والأنشطة التي نفذتها المنظمة بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الأممية والتي قال إنها تمثلت في برامج التغذية وحماية الطفولة بولايتي شمال ووسط دارفور، بجانب تنفيذ برنامج الفاتورة الغذائية مدفوعة القيمة بشمال دارفور ‘ العمل مقابل الأصول والتدريب، علاوة على تنفيذ برنامج تحسين سبل كسب العيش ومشروعات في مجالات التعليم والمياه والصحة.

وأضاف موسي أن التكلفة لتنفيذ لتلك المشروعات بلغت (64) مليون و(177) ألف و(318) جنيه، استفاد منها عدد (466) ألف مواطن من الشرائح الضعيفة بمختلف المراكز المنتشرة ببعض محليات ولايتي شمال ووسط دارفور.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







