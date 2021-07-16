حمدوك ومدير مؤسسة التمويل الدولية يبحثان تعزيز التنمية التشاركية

إلتقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على هامش اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم التجديد لموارد الوكالة الدولية للتنمية(IDA)، بالسيد مختار ديوب مدير مؤسسة التمويل الدولية.

وناقش الإجتماع تحضير القطاع الخاص للإستفادة من المرحلة المقبلة بعد بداية عملية إعفاء الديون.

وقد بدأت مؤسسة التمويل الدولية العمل مع الحكومة السودانية لتطوير بيئة الأعمال من حيث القوانين والتشريعات والمؤسسات والمجالات التي يمكن أن تساعد المؤسسة في تحريك الإستثمار فيها مثل الزراعة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا وكذلك القطاع المالي ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة من حيث الخدمات المصرفية المختلفة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بالسيد ديوب، وأكد أن إعفاء الديون عملية تتطلب دوراً أكبر ومحوري للقطاع الخاص، خاصة القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة.

وأشار دكتور حمدوك إلى أهمية دور المؤسسات التمويلية ، مثل مؤسسة التمويل الدولية في تحديث مشاريع مثل مشروع الجزيرة والطاقة والقطاعات المالية والمصرفية وعودة المصارف العالمية للعمل بالسودان، الأمر الذي يحتاج للدمج والتأهيل للمصارف الصغيرة لتواكب التطورات في هذا المجال على المستويين الداخلي والعالمي.

ودعا رئيس الوزراء وفق ( سونا) مؤسسة التمويل الدولية ومديرها السيد ديوب لزيارة السودان، وقد رحب السيد ديوب بالدعوة وأكد إهتمامهم بالعمل في السودان في الوقت الراهن.

كما أكد بدء الترتيب لفتح مكتب لمؤسسة التمويل الدولية في السودان مع رغبتهم في أن تنجح التجربة السودانية ليعود السودان لسابق عهده.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية للإسهام في وجود قطاع خاص قوي وفاعل للحد من الفقر وتعزيز التنمية التشاركية، وهي مؤسسة تعمل منذ 60 عامًا في مجالات فتح الإستثمار الخاص، وخلق الأسواق والفرص التي تشتد الحاجة إليها، وقد جمعت مؤسسة التمويل الدولية خلال تاريخها الطويل رأس مال مقدر لتمويل الأعمال التجارية في البلدان النامية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







