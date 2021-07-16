إتفاق بين مالية القضارف والمعاشات لسداد مرتبات معاشيي العام ٢٠٢١

تبدأ وزارة المالية إعتبارا من يونيو المنصرم سداد مرتبات أكثر من (120) معاشيا وصلوا إلي سن التقاعد في العام ٢٠٢١ وتوقفت معاشاتهم بسبب قرار إتحادي،

وذلك في أعقاب الإتفاق الذي وُقِعَ الجمعة بين وزارة المالية والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية القطاع الحكومي ، حيث سلم والي القضارف د سليمان علي اليوم مدير الصندوق شيكا بقيمة (52) مليون جنيه عبارة عن إلتزام وزارة المالية تجاه معاشيي العام الجاري، ورحب د سليمان بالإتفاق ، مؤكداً إهتمام حكومته بشريحة المعاشيين والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم .

الأستاذة نجاة أحمد محمد المدير العام لوزارة المالية أكدت أن الإتفاق يُلْزِمْ وزارة المالية بدفع (52) مليون جنيه شهريا لصندوق المعاشات إعتبارا من يونيو المنصرم وذلك في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة المعاشيين التي تأثرت بالقرار الإتحادي السابق الذي أوقف المعاشات . الأستاذ سعيد محمد أنغلوا مدير فرع القضارف أكد أن الصندوق بالقضارف سيشرع عقب عطلة عيد الأضحى المبارك في تكملة الكشوفات وتسليم الإستحقاقات للمعاشيين، معرباً عن شكره وتقديره للوالي ومدير عام المالية على جهودهما في الإهتمام بشريحة المعاشيين .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







