مبادرة لجمع جلود الأضاحي وتخصيص عائداتها للمستشفيات

اطلقت ولاية نهر النيل، مبادرة حكومية وشعبية لجمع جلود الاضاحي عبر لجنة عليا برئاسة امين عام الحكومة وعضوية رئيس دائرة الثروة الحيوانية وادارة الحكم المحلي والشؤون الدينية وجهاز المخابرات العامة ولجان مماثلة بالمحليات بمشاركة تنسيقية اللجان الادارية ولجان المقاومة.

وشدد رئيس اللجنة الحاج بله سومي وفق ( سونا) في اجتماع اللجنة صباح الخميس بالامانة العامة للحكومة بالدامر، على انجاح الحملة لتخفيف الآثار البيئية السالبة لمخلفات وجلود الاضاحي والاستفادة من القيمة الاقتصادية منها باعتبارها ثروة قومية.

وناشد سومي، جميع الفعاليات الرسمية والشعبية والمواطنين بالتجاوب مع الحملة مشيرا الى ان كل العائدات ستوجه الى تهيئة المستشفيات. واعلن ممثل جهاز المخابرات العامة (عضو اللجنة) عن تخصيص سيارة بكل محلية للترحيل الداخلي للجلود.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







