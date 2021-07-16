(643) مليون دولار لتطوير السكك الحديدية

يعتزم السودان تطويرشبكة السكك الحديدية المهترئة في الباد من خلال خطة بقيمة 643 مليون دولار، ثم ربط الشبكة بالدول المجاورة، في إطار جهود لإحياء اقتصاد قوضته عقود من الديكتاتورية والعزلة العالمية.

وأعرب بنك التنمية الأفريقي وشركة “تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كورب ليمتد” وشركات خليجية عن اهتمامها بتقديم المساعدة في إعادة تشغيل حوالي 2400 كيلومتر (1490 ميل) من خطوط السكك الحديدية المعطلة حالياً، وفقاً لما ذكرته هيئة السكك الحديدية السودانية.

وسوف تنفق الحكومة السودانية في البداية 17 مليون دولار لإجراء إصلاحات عاجلة لأجزاء من النصف الآخر من الشبكة الوطنية المستخدم بالفعل.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى قيام الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما جعل من السهل استيراد المكونات الرئيسية لعمليات الإصلاح، كما أن إعفاء الخرطوم من سداد متأخرات لصندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام السعي إلى الحصول على تمويل جديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







