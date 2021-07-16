مبادرة روسية لملء سد النهضة دون تضرر السودان ومصر

عرضت روسيا مجددا على السودان مقترحا لتجاوز ازمة سد النهضة الإثيوبي وقطعت بانه توجد فرصة حقيقية لتجنب العواقب السلبية، بالنسبة للسودان ومصر، على السواء التي تقع في اتجاه المصب وافصحت عن توصيات لعلماء هيدرولوجيا روس متاحة لحل العديد من مشاكل مستخدمي المياه في مصر.

وأضاف الخبير الروسي المعروف مكسيم شوغالي انه بالامكان ملء سد النهضة بشكل لا يضر مستخدمي المياه في مصر والسودان، واشار الى ان الجميع يبحث عن حل للمشكلة، لكنها موجودة بالفعل.

واكد ماكسيم حرص بلاده على السودان كصديق يمدون له يد المساعدة، مشيراً الى انه ومنذ عام 2017، ظل صندوق الدفاع عن القيم الوطنية الروسي يراقب الوضع في السودان عن كثب.

واشار الخبير الى تقديم هذه التوصيات التي أنشأها المعهد العلمي الروسي والعديد من مجموعات علماء الهيدرولوجيا، إلى حكومة السودان في ديسمبر 2018.

ويواصل شوغالي شارحاً: من المعروف أن السودان يملك سلسلة من السدود على نهر النيل، ووفقًا لتحليلات علماء الهيدرولوجيا الروس، تعمل حاليًا أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في السودان “ميروفا”، في قسم المخرج الذي ينظم تدفق النيل، ومع مراعاة التدفق الجانبي لنهر النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة، يجعل من الممكن حل مشكلة الملء الأولي لخزان سد النهضة في إثيوبيا بنجاح، مع مراعاة مصالح جميع مستخدمي المياه. في الوقت نفسه، سيظل نهر النيل متدفقًا بالكامل من إثيوبيا إلى البحر الأبيض المتوسط في مصر.

في حالة التنظيم المختص لتسلسل السدود في السودان، هناك فرصة حقيقية لتجنب العواقب السلبية، سواء بالنسبة للسودان نفسه أو لمصر، التي تقع في اتجاه المصب. وإن اتباع توصيات علماء الهيدرولوجيا الروس سوف يحل العديد من مشاكل مستخدمي المياه في مصر.

وأشار مكسيم أن هذه الوثائق قُدمت إلى حكومة السودان قبل عامين. واتخذ الرئيس السابق البشير التوصيات بشأن سد النهضة موضع التنفيذ. كما تم تسليم الوثائق الى الحكومة الحالية للاطلاع عليها والاستفادة منها.

ونبه ماكسيم الى حجم الاهتمام الروسي بالسودان دون النظر للانظمة مشيرا الى شحنات المساعدات الإنسانية ظلت تصل دورياً من روسيا إلى السودان. وفي زمن الأزمة مابين عامي 2018-2019، أرسل رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين سفينة تحمل 3 ملايين كيلوغرام من الدقيق، وكذلك طائرات نقل تحمل الدقيق للمساعدة في أصعب الفترات الطارئة.

في هذا العام خلال شهر رمضان، قام بريغوجين بتسليم السودانيين مليون سلة غذائية و 200 ألف هدية من الحلوى للأطفال. في الوقت الحالي، كل يوم جمعة، تتلقى آلاف العائلات خبزًا مجانيًا في إطار عمل نفس فاعل الخير بعنوان “يد المساعدة”.

بالإضافة إلى ذلك، شارك الصندوق في تطوير العديد من المشاريع التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التنمية في السودان مثل التنقيب الجيولوجي عن المعادن الثمينة وإنشاء خط سكة حديد عبر إفريقيا (غرب – شرق)، من عاصمة السنغال داكار إلى مدينة بورتسودان. وإنشاء خط من بورسعيد المصرية إلى ديربان بجنوب إفريقيا. وتنفيذ هذا المشروع سيجعل السودان أكبر مركز لوجستي.، إضافة لإنشاء منتجع سياحي على سواحل البحر الأحمر وعدد من المشاريع الزراعية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







