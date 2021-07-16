ما هو أفضل برنامج لتحرير الصور؟.. مجلة ألمانية تجيب

أجرت مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية اختبارا شمل 8 برامج لتحرير الصور، وأظهرت نتائج الاختبار تصدر برنامج “أدوبي فوتوشوب سي سي” (Adobe Photoshop CC)، بفضل سهولة استعمال الإصدار الحالي مقارنة بالإصدارات السابقة، بالإضافة إلى توافر الكثير من الوظائف المفيدة.

وانصب اهتمام الخبراء الألمان على التحقق من سهولة الاستعمال، إلى جانب فحص الوظائف، وجاءت خلاصة الاختبار أنه على الرغم من توافر الكثير من الوظائف الأوتوماتيكية فإن تحرير الصور يتطلب بعض التدريب.

وقد نالت البرامج “الجيدة” تقييما أفضل من برنامج أدوبي في بعض الوظائف الفردية، فمثلا تفوق أحد البرامج على برنامج أدوبي من خلال توافر أزرار سريعة لتعديل التباين والإضاءة، في حين تفوق برنامج آخر من خلال وظيفة تحديد أحد نطاقات الصورة بسهولة لإجراء عمليات الإصلاح المحدودة.

ومن بين البرامج الثمانية -التي خضعت لاختبار المجلة الألمانية وفق الجزيرة نت- نال برنامج “أدوبي فوتوشوب سي سي” تقييم “جيد جدا”، وجاء تقييم “جيد” من نصيب 6 برامج أخرى، ونال برنامج واحد تقييم “مقبول”.

وبالنسبة لمقارنة التكلفة بالأداء فقد نصحت المجلة الألمانية ببرنامج “أشامبو فوتو كوماندر 16” (Ashampoo Photo Commander 16) الذي نال تقييم “مقبول”، لأنه يمتاز بسهولة استعماله وانخفاض تكلفته، وذلك على الرغم من أنه لا يمكن مقارنة وظائفه ببرنامج “أدوبي فوتوشوب سي سي”.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه يمكن الحصول على برنامج “أدوبي فوتوشوب سي سي” عن طريق الاشتراك فقط، وهناك 3 برامج يمكن الحصول عليها عن طريق الاشتراك أو الشراء، و4 برامج متاحة للشراء فقط.

وتتمثل ميزة الاشتراك في حصول المستخدم على تحديثات البرنامج بانتظام في إطار الاشتراك، إلا أن نسخة الاشتراك تنطوي على عيوب، منها أن المستخدم يحتاج دائما إلى اتصال بالإنترنت، فضلا عن أن نسخة الشراء تكون أرخص على المدى الطويل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







