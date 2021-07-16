بدء اعمال الصيانة بكبري شمبات

شهد المهندس محمد المثنى حسن مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم الجمعة، أعمال الصيانة بكبري شمبات ناحية مدينة بحري والتي تستمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا بحضور مدير إدارة الجسور ومدير طرق بحري والمدير التنفيذي للهيئة.

واكد المهندس خليفة خليل مدير الإدارة العامة للصيانة والورش بالهيئة وفق “سونا”، استمرار جهود الصيانة وتأهيل مداخل كبري شمبات من ناحية بحري، مشيراً إلى أن الصيانة تستهدف تأهيل تقاطع شارع السيد علي مع شارع الزعيم الأزهري بعمليات رصف الأسفلت.

واضاف ان اعمال الصيانة تشمل،إضافة الطبقة الاسفلتية لمدخل الكبرى حوالي 850 طن من الأسفلت، بطول 450 متر، الى جانب ضبط جريان المياه حتى يتم تصريف المياه في المصارف، مشيدا بشرطة المرور في تنظيم حركة السير وتشغيل المسار الجنوبي في اتجاهين على الرغم من بطء الحركة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







