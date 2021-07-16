مصرف الادخار: تأسيس محطة نيلية بمدينة ودراوة

أعلن المدير العام المكلف لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الأستاذ محمد مقبول التوم التزام المصرف بتأسيس محطة نيلية بمدينة ودراوة استجابة لطلب أهل المنطقة.

وقال المقبول في حفل افتتاح مبنى نيابة ودراوة الخميس بحسب (سونا)، إنّ مصرف الادخار منذ تأسيسه قبل 47 عاماً ملتزم برسالته في تحقيق التنمية عبر فروعه المنتشرة لتغطي كافة مدن وأرياف السودان المختلفة.

وحيّا المقبول في كلمته شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، مشيداً بمبادرة لجان المقاومة في تأسيس نيابة ودراوة لإكمال حلقة العدالة في المنطقة، وتحقيق شعارات الثورة، وأضاف أن هذا نموذج للجان المقاومة التي تكون قوية لحظة الفعل الثوري، وقوية لحظة البناء الوطني، وقال كل مشروعاتكم ستمثل عندنا أولوية.

من جانبه امتدح رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة مولانا خليفة أحمد مجهود مصرف الادخار في تأسيس نيابة ودراوة، معلناً تعيين وكيل نيابة لودراوة بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.

وفي كلمته قال ممثل لجان مقاومة ودراوة الأستاذ عصام علي عباس إنّ تحقيق العدالة كان وسيظل من أولى أولويات الثورة، وأن أهالي ودراوة يحفظون لمصرف الادخار جهوده المتواصلة في المدينة التي تلتف حولها 47 قرية، وأضاف أنهم أسسوا النيابة بالجهد الشعبي ولم يطرقوا باب أي مؤسسة.

يذكر أنّ مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية الذي تم تأسيسه في العام 1974م تُمثل التنمية الاجتماعية أهم مجالات عمله، ويخصص بعض موارده لـ”المسؤولية المجتمعية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







