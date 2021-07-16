هاشم مطر: مؤتمرالسودان للاستثمار يأتي ضمن جهود دعم الفترة الانتقالية

جدد اتحاد اصحاب العمل السوداني تأكيده الترحيب باستضافة السودان لمؤتمر السودان للإستثمار في الأمن الغذائي العربي الذي اطلق اعلانه اتحاد الغرف العربية فى الرابع عشر من نوفمبر المقبل بالخرطوم بالشراكة مع اتحاد اصحاب العمل ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية كشريك استراتيجي برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وحضور عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية.

وأوضح المهندس هاشم صلاح مطر رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني فى تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب لقاء الأمين العام لاتحاد الغرف العربية د.خالد حنفي ورؤوف زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية بقيادات اتحاد اصحاب العمل والغرف المتخصصة بقاعة اصحاب العمل اوضح ان المؤتمر يأتي في اطار السعي لتقديم السودان الجديد للعالم وعلى وجه الخصوص للعالم العربي وضمن جهود الاتحاد لدعم الفترة الانتقالية خاصة في جوانب الملف الإقتصادي.

وأشار مطر الى ان المؤتمر يتيح فرصة لإقامة شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب ورصفائهم من السودان لإستغلال الفرص الاستثمارية الحقيقية وجذب رؤوس الاموال العربية بما يحقق مصالح جميع الأطراف فى سودان ما بعد الثورة خاصة بعد ازالة المعوقات والعقبات عقب ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب ورفع القيود المصرفية واجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية وإصدار القوانين المساعدة والمحفزة للاستثمار لافتا الى ان لقاءات السادة الوزراء بوفد اتحاد الغرف العربية أكدت ان جهود إنجاح المؤتمر ستكون مشتركة بين الحكومة الانتقالية والقطاع الخاص الوطني والعربي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







