الهبوط والبقاء يزداد إثارة في الممتاز.. الهلال يتربع على الصدارة

أسفرت نتائج مباريات الجولة 23 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز، التي أقيمت على مدار يومي الإثنين الثلاثاء، عن 5 تعادلات و3 انتصارات، وقادت تلك النتائج لوضوح الرؤية أكثر في سباق الصدارة وتأمين البقاء وصراع البقاء الانتصارات التي تحققت ظهرت في تغلب الهلال على الشرطة القضارف (3/1)، والأهلي الخرطوم على هلال الساحل (1/0) وبذات النتيجة فاز حي العرب على الأهلي مروي، أما أكثر ما ميز تلك الجولة فكانت التعادلات الخمس والتي جاءت على النحو التالي..

المريخ والخرطوم الوطني (2/2)، وبذات النتيجة تعادل الهلال الفاشر وتوتي الخرطوم، وكذلك تعادل حي الوادي نيالا والأهلي شندي (1/1)، وتعادل سلبيا كل من الهلال كادقلي مع الأمل عطبرة، والمريخ الفاشر والهلال الأبيض.

سباق الصدارة

أكدت نتائج الجولة 23 انحصار السباق نحو اللقب بين فريقين، هما الهلال الذي أحكم قبضته على الصدارة بـ49 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن مطارده المريخ الذي ترنح بالتعادل الثاني على التوالي وكان مع الخرطوم الوطني وفي ذات الوقت ابتعد حي الوادي نيالا عن السباق على اللقب، بعد فشله في دخول نطاق الـ40 نقطة، بعد تعادله المرير مع الأهلي شندي.

تأكيد البقاء

ومع تبقي 7 جولات نجحت 4 فرق هي: حي الوادي نيالا صاحب المركز الثالث بـ39 نقطة والخرطوم الوطني “المركز الرابع بـ35 نقطة”، حي العرب الذي قفز 3 مراكز من السابع إلى الخامس بـ34 نقطة، والأهلي مروي “السادس بـ32 نقطة” في تأكيد البقاء بشكل كبير، وتخلصت من هاجس الهبوط ،ويحتاج فريقا يحتلان وسط الترتيب هلال الساحل “السابع بـ31 نقطة”، والهلال الابيض “الثامن بـ30 نقطة”، لنقاط الجولة المقبلة للابتعاد نهائيا عن شبح الهبوط

الأهم والأغلى

وحقق حي العرب بورتسودان فوزا مهما على الأهلي مروي، حيث جعله يزاحم على مراكز اللعب بالكونفيدرالية خلال الموسم المقبل، والتي يحتلها حي الوادي نيالا والأهلي مروي

أما أغلى فوز فحققه الأهلي الخرطوم، وكان على الشرس هلال الساحل، ليفقز الأهلي في النقاط والمراكز بدفعة كبيرة من مركز الملحق 14 إلى 11 بـ24 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي شندي الذي يزحف بصمت وبطء نحو المنطقة الدافئة ويحتل المركز العاشر بـ25 نقطة وما ساعد الأهلي الخرطوم في القفزة هو تعثر جميع منافسيه في المراكز الخمس من أسفل الترتيب بالتعادل أو الخسارة، كما أظهرت نتائج الجولة ويبقى تعادل توتي مع الهلال الفاشر غاليا، خصوصا أن توتي كان خاسرا بهدفين في الشوط الأول، وأدرك التعادل وهو يلعب بـ10 لاعبين واحتل توتي المركز الـ11 بـ23 نقطة وأعاد الشرطة لمركز الملحق أي الـ14 برصيد 22 نقطة، واحتل الهلال الفاشر المركز الـ14 ويحتل فريقا الهلال كادقلي والمريخ مركزي الهبوط المباشر 15 و16 على التوالي برصيد 18 و15 نقطة، حيث فشل الفريقان في تحقيق الفوز مجددا وتعادل كادقلي مع الأمل، والمريخ الفاشر مع الهلال الابيض وستبدأ انطلاقا من الجولة 24 المباريات المصيرية التي تفصل في مصير الخماسي المحتل لمؤخرة الترتيب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







