إنطلاق مؤتمر الاستثمار فى السودان نوفمبر المقبل

اعلن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي عن تنظيم أعمال مؤتمر السودان للاستثمار في الامن الغذائي العربي بالخرطوم بالشراكة مع اتحاد عام اصحاب العمل السوداني ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية وذلك فى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

و ياتي المؤتمر برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وحضور عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات من الدول العربية ومختلف بلدان العالم.

واوضح الامين العام للاتحاد الدكتور خالد حنفي في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب لقائه والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية ورؤوف زكي بقيادات اتحاد اصحاب العمل والغرف المتخصصة ان المؤتمر يهدف الى الإعلان عن السودان الجديد في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب اصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من كافة أنحاء العالم وقال “إن ما رأيناه خلال زيارتنا للسودان و لقاءاتنا بالسادة الوزراء بالقطاع الاقتصادي يدعو إلى تشجيع اتحاد الغرف العربية للترويج للإستثمار بالسودان”.

وأبان حنفي انهم لمسوا رغبة حقيقية للتغيير في السودان لافتا الى الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالسودان من تحرير اسعار المنتجات وصياغة قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص والتعديلات الاقتصادية الاخرى الى جانب تعريف السودان لتوجهه الاقتصادي لحفز وتشجيع القطاع الخاص للعمل مما يسهم فى جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار في السودان واقامة شراكات مع القطاع الخاص الوطني في مجالات ومشروعات محددة اعلنت عنها الدولة كأولوية ورؤية واضحة لمستقبل السودان الجديد في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعدين.

واشار الامين العام لاتحاد الغرف العربية إلى ان الهدف من المؤتمر ليس فقط ان يكون السودان مقصدا للمستثمرين او سوقا للمنتجات بل ان يكون السودان عبر اتحاد الغرف العربية بشراكاته ومظلته الممتدة خارج المنطقة العربية محورا تنطلق منه المشروعات فى ظل شراكات استراتيجية عربية واجنبية الى جميع انحاء العالم مؤكدا انه سينقل التجاوب الكبير الذي وجده من السادة المسئولين من الوزراء خلال لقاءاته بهم لمجتمع الأعمال العربي

وقال “رأينا قيادات وطنية حقيقية لديها رغبة حقيقية فى التغيير وقيادات عملية تتعامل مع واقع محدد وتبتغي التغيير للأفضل من خلال التعاون مع القطاع الخاص ” مؤكدا ان تلك الرؤية داعمة ومشجعة ومطمئنة للقطاع الخاص العربي للاستثمار بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







