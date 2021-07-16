عاجل.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم إثيوبي بولاية قضارف

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 16 يوليه 2021

قالت صحيفة "سودان تربيون"، إن الجيش السوداني تصدى لهجوم شنته قوات إثيوبية أمس الخميس، على منطقة جبل طيارة شمال شرق معسكر الأنفال بولاية القضارف شرقي السودان.



وأضافت الصحيفة أن القوات المسلحة السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة تصدّا إلى القوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد 2 كيلومتر من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى.

ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر لم تذكر هويتها أن "القوات السودانية دحرت القوات المهاجمة وكبدتها خسائر فادحة لتفرّ هاربة إلى داخل الأراضي الإثيوبية.

وكشفت المصادر ذاتها للصحيفة أن القوات الإثيوبية تفاجأت باستعداد الجيش السوداني وتمركزه.