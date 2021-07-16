جبريل: بشريات سارة بإعفاء 14.1 مليار دولار من ديون دول نادي باريس

اعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادياعفاء السودان من 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس و اعادة جدولة ما تبقى من الدين.

و تقدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم عبر صفحتة بالفيسبوك بحسب (سونا)، بالتهاني للشعب السوداني بمناسبة “حصوله فعلياً على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس وإعادة جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة. ”

و اضاف “سنسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أفضل منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها باذن الله.”

تجدر الاشارة الى أن وزير المالية سافر إلى باريس الأربعاء الماضي للمشاركة فى اجتماع نادي باريس يرافقه محافظ البنك المركزي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







