صحة الخرطوم تشدد على التخلص السليم من الذبيح

شددت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على ضرورة التخلص السليم من الذبيح بعد ذبحه ودفن الدم بالتراب جيداً منعا لتوالد الذباب.

ونوهت إلى ضرورة اهتمام الجزار (الضباح) أو من يذبح الذبيحة الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل البدء في الذبح وبعد الإنتهاء منه، اضافة إلى حفر حفرة خارج المنزل، ووضع مخلفات البطن (الفرث) داخلها ودفنها جيدا مع التنبيه بعدم وضع مخلفات البطن على أحواض الأشجار ومصارف المياه حتى لا يصبح بيئة لتوالد الذباب مع الوضع في الاعتبار في حالة الذبح على ارضيات البلاط يجب غسل دم الذبيح بالماء والصابون جيداً.

وطالبت الوزارة بحسب صحيفة الجريدة، بضرورة وضع المخلفات مثل (الارجل، الضلافين، القرون، جلد الرأس) في أكياس وربطها جيداً والتخلص منها بصورة سليمة ،ولفت الى وضع جلود الأضاحي داخل أكياس وتسليمها للمختصين او الى أقرب لجنة مسجد مهتمة بجمع الجلود مع الاهتمام بنظافة المنزل وخاصة المطبخ وذلك بجمع بقايا الأكل في أكياس وربطها جيداً واستخدام طاردات الذباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







