عضوان بلجان المقاومة بالثورة يتعرضان للاعتقال والتعذيب

كشف عضوان بلجان المقاومة في الحارة ١٢ بالثورة امدرمان معاذ تبيدي ونورالدين إسماعيل عن تعرضهما للاعتقال والتعذيب من قبل جهات غير معلومة. وقال معاذ: تعرضنا للاعتقال من أمام منزلنا من قبل أفراد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يستغلون سيارة تاتشر لا تحمل لوحات. وأضاف معاذ بحسب صحيفة الجريدة: تم ضربنا وتعذيبنا في الظهر والبطن والأرجل، وانتقد تعرض الثوار المستقلين لما وصفه بعملية إبادتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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