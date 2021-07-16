أعلنت لجنة أحداث معسكر العيلفون بأنه قد تقرر دفن جثامين شهداء مجزرة العيلفون اليوم بمقابر فاروق بالخرطوم . ومن المقرر ان يتحرك موكب الدفن من أمام مشرحة بشائر بمنطقة مايو جنوبي الخرطوم عند الساعة (4) عصراً حتي مقابر فاروق حيث يتم الدفن (5) مساء.

وكانت النيابة قد أعلنت، في يونيو الماضي، اكتشاف مقبرة جماعية، يرجح وفق البينات الأولية، إنها لطلاب معسكر العيلفون، وكان ذلك أول تحرك رسمي للوصول إلى الجناة في هذه الجريمة منذ عقدين.

وتعود تفاصيل هذه المجزرة بحسب صحيفة الجريدة، إلى نهاية شهر مارس العام 1998، عندما طلب المجندون في معسكر العيلفون للتدريب الحربي منحهم إجازة لقضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم، ولكن إدارة المعسكر رفضت لكونها جندتهم بشكل قسري، ولا يوجد ضمان لعودتهم مجدداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







