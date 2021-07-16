مجموعات متفلتة تنهب ركاب حافلات بالحاج يوسف

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هاجمت مجموعة متفلتة مساء أمس (3) حافلات ركاب كانت في طريقها إلى حي التعويضات وقامت بتكسير زجاج المركبات بجانب نهب هواتف المواطنين، واستولت على الإيراد اليومي لسائقي تلك الحافلات، الذين أعلنوا عن إضراب مفتوح بسبب تعرضهم الدائم للنهب والسلب في وضح النهار من قِبل تلك المجموعات المتفلتة التي ترتكز في المطبات المظلمة بحي التعويضات وسط غياب تام للأجهزة الشرطية.
ومن جانبه قال بكري عبد الله سائق مركبة بحسب صحيفة الجريدة، إن عدداً كبيراً من المركبات تتعرض للنهب تحت تهديد الأسلحة البيضاء في محطة يطلق عليها (لفة عصام الشيخ) بحي التعويضات.
وأشار إلى أن أحياء الحاج يوسف تعاني من انفلات أمني كبير أدى إلى سيطرة المجموعات المتفلتة على الميادين العامة والشوارع المظلمة، وأصبحت هذه المجموعات مصدر قلق لقاطني المنطقة، حيث تكررت حوادث السطو والنهب في وضح النهار بجانب الاعتداء على بعض المواطنين بالسلاح الأبيض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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