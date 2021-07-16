لجنة إزالة التمكين لسنا بدلاء لأي مؤسسة

رفض الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين وعضو مجلس السيادة محمد الفكي الاتهامات التي وجهت للجنة بأنها تسعى لتحل محل جهاز الأمن في العهد البائد.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر لجنة ازالة التمكين بحسب صحيفة الجريدة:” اللجنة لديها كثير من العمل وهي مشغولة به وهي ليست بديلاً لأي مؤسسة وليس لديها رغبة في ذلك”.

وأكد أن اللجنة تحركت وفق معلومات دقيقة بأن الحزب المحلول سعى لاستغلال ذكرى ثلاثين يونيو لتقويض الحكومة الانتقالية وأشار الى أن التحركات تمت بموجب التفويض للجنة باعتبار أن الحزب المحلول ممنوع من ممارسة النشاط السياسي وذكر استجابة الثوار لعمل اللجنة جعل ظهر النظام البائد مكشوفاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







