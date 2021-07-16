السوباط: الجهاز الفني سلطته مطلقة ولا نتدخل في عمله

كشف هشام السوباط، رئيس لجنة تطبيع الهلال، الأسباب التي قادت الفريق إلى تحقيق انتصارات قوية في المسابقات المحلية.

وقال السوباط في تصريحات لصفحة النادي على “فيسبوك”: “السبب وراء الأداء المميز يرجع إلى فصل السلطات الفنية والإدارية بالنادي وفريق كرة القدم، والطاقم الفني يعمل في أجواء مثالية، وسلطات مطلقة دون التدخل في عمله.

وأشار هشام السوباط بحسب صحيفة الصيحة: “هناك متابعتة لصيقة وتواصل مستمر مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو من أجل معالجة أي معضلة، وتوفير كافة المتطلبات، الأمر الذي انعكس على شكل الهلال.

وكشف السوباط عن عزمهم مواصلة الانتصارات وحصد النقاط في المباريات المقبلة، مؤكدا ثقته الكبيرة واللا محدودة في الطاقم الفني لفريق الهلال ولاعبيه في المضي بقوة لإسعاد الجماهير وأتم رئيس لجنة تطبيع الهلال: “أهنئ الجماهير بفريق كرة القدم الذي يمضي بنجاح بمسابقتي الدوري والكأس، وسيكون هناك مفاجآت سارة في العديد من الملفات وإعلانها سيكون في الوقت المناسب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







