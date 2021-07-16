المريخ يتدرب بقوة والثلاثي ينتظمون في تمارين خاصة

أجرى فريق الكرة بنادي المريخ حصة تدريبية ساخنة بملعبه بأمدرمان وشهد المران مشاركة “32” لاعباً فيما شاهده من الخارج الثلاثي إديلاي وتوني ووجدي عوض، وإشتمل المران على الذي أشرف عليه المدير الفني للمريخ ابراهيم حسين (إبراهومة) وطاقمه المعاون على الإحماء والتدرب بالكرة.

وبحسب صحيفة الصيحة، ففد أخضع المعد البدني النجم محمد هاشم التكت لتدريب بدني مكثف فيما تم تكثيف الجرعات التدريبية للثنائي رمضان عجب والسماني الصاوي في تنفيذ الركلات الثابتة.

وكان رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال قد وجه الإدارة المالية بصرف رواتب الجهاز الفني واللاعبين، وقد قام مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين بتسليم الجهاز الفني واللاعبين رواتبهم عقب المران مباشرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







