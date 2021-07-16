الخرطوم الوطنى يحرج اتحاد الكرة ويعتذر عن الكونفيدرالية

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ذكر المكتب الاعلامي للاتحاد العام لكرة القدم بأن نادي “الخرطوم الوطني” قد تقدم بخطاب رسمي يعتذر فيه عن تمثيل السودان في النسخة القادمة من البطولة الكونفدرالية.
وكان الاتحاد العام قد أعلن خلال الفترة الماضية قبول رخصة نادي الخرطوم الوطني التي تسمح له بالتمثيل الخارجي وفق ضوابط حددها الاتحاد الإفريقي “كاف”.
وتجدر الإشارة بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن “الأهلي مروي” كان قد تقدم باستئناف يطعن خلاله في أحقية “الوطني” بالتمثيل الإفريقي وأن “الأهلي” هو الأحق بالمشاركة نظراً لتوفر الشروط اللازمة للتمثيل على حد وصف النادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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