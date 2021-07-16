مصادر تتحصل على معلومات جديدة بشأن أحداث بورتسودان

كشفت مصادر مطلعة، عن شروع الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في التحري مع الموقوفين في أحداث انفجار عبوتين ناسفتين داخل نادٍ رياضي بحي “سلبونا” بمدينة بورتسودان، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وكانت السلطات قد قامت بترحيل المُتّهمين من بورتسودان إلى الخرطوم.

وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة، إن الشرطة كثّفت من نشر قواتها عبر الدوريات الراكبة والراجلة والارتكازات الليلية من أجل حسم التفلتات والمُهدِّدات الأمنية.

وكشف ذات المصدر، عن عزم مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول خالد مهدي، زيارة ولاية جنوب كردفان برفقة بعض قيادات الشرطة للوقوف على الأوضاع والاجتماع بلجنة أمن الولاية، بجانب التباحُث مع القيادات الأمنية والمُكوِّنات القبلية. وشهدت ولاية جنوب كردفان خلال الأيام الماضية أحداثاً قبلية خلّفت قتلى وجرحى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







