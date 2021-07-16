مصادر تكشف عن خُلو صرافات آلية من النقود بالعاصمة

كشفت مصادر مطلعة في مدينتي الخرطوم وبحري، عن خُلو عددٍ كبيرٍ من الصرّافات الآلية من النقود، ورصدت المصادر توافد أعداد كبيرة من المواطنين على الصرافات لكنهم لم يتحصّلوا على أيِّ أموال.

وخالف عدد من البنوك، توجيهات بنك السودان المركزي التي قضت بتوجيه المصارف بتوفير احتياجات العملاء من النقود عبر الصرافات الآلية لمُقابلة احتياجاتهم خلال العيد.

في السياق، أكد نائب مدير بنك التضامن الإسلامي فرع سعد قشره، يحيى حماد بحسب صحيفة الصيحة، التزامهم بتوجيهات بنك السودان المركزي بتوفيرالأموال المطلوبة لعملاء الفرع وتغذية الصراف الآلي بمبلغ 800 ألف جنيه على فترتين صباحاً ومساءً وهو الصراف الآلي الوحيد العامل على امتداد مدينة بحري.

ونفى يحيى وجود أي إشكالات تُواجه عمل الفرع، وعزا الازدحام الى توافد عدد كبير من المعاشيين وأصحاب كفالة الأيتام من أجل الحصول علي أموالهم، مؤكداً استمرار عمل الفرع يومي السبت والأحد وفقاً لتوجيهات البنك المركزي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







