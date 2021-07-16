وزير المعادن: شركة أرياب على بُعد خطوات من اتّفاقيات ضخمة للاستثمارات

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كشف وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، عن أنّ شركة أرياب على بُعد خَطَواتٍ للتوقيع على اتّفاقيات ضخمة للاستثمارات مع شركة عالمية معروفة ستفيد البلاد ومنطقة أرياب.
وأوضح بشير بحسب صحيفة الصيحة، أنّ واحدة من مطلوبات الاستثمارات الضخمة التي ستقبل عليها الشركة توفير بنية تحتية، وأضاف “إنشاء الطريق سيُسهم في تنمية المنطقة وشركة أرياب وهي من المشاريع الحكومية الرائدة في القطاع الحكومي”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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