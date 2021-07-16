رسالة من البرهان إلى الرئيس الفرنسي

البرهان بعث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس ببرقية تهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السودان وفرنسا. وشدّد البرهان بحسب صحيفة الصيحة، على رغبة السودان في تقوية روابط الصداقة ودفع آفاق التعاون المُشترك، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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