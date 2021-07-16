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أصلو المُصائب�قالوا ما بتجيك فُرادى�بالجُملة يتوالن يَجن
مليان حشاهن بالكوارث والخراب�بدُر سماك يا بلدي غاب�حجبوا الضباب�اتغيّرت فينا القيم
نشري ونبيع فيها الزمم�القُلنا مُوية طلع سراب
صغار عقول وكُبار عِمم�جفّ المِخدِر عندنا�واطتنا صِبحت جت يباب�ما اتحقق الحلم القبيل�أملنا فيهو اتلاشى خاب�مرت عُقُود من العُمر �آمالنا فيها اتحطّمن�خسارة البلد الكبير
عاثوا فيهو القوم خراب
فصلوا الجنوب خاضوا الحروب قتلوا الشباب
حليلو كان أجمل وطن�بارت الأرِض الزمان كانت أمان�مليانة خير�فيها المشاريع ينّتجن�يمّلن مطاميرنا الغُراق �والبواقي الفضّلن�تكفينا والطير البجي�من كُل مكان�وين الجنا الكان زمان
حارس العقاب
الليلة غاب
بالسُمبك الشق العُباب
خاض المخاطر والصعاب
لو يلقى ليهو بديل وطن�لمّا الوطن للزيّو ضاق
أصلو المصائب
قالوا ما بتجيك فُرادى
بالجُملة يتوالن يجن�
صحيفة الجريدة
كانت هذه تفاصيل خبر زاهر بخيت الفكي يكتب: وين الجنا..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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