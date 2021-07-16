زاهر بخيت الفكي يكتب: وين الجنا..؟

أصلو المُصائب�قالوا ما بتجيك فُرادى�بالجُملة يتوالن يَجن

مليان حشاهن بالكوارث والخراب�بدُر سماك يا بلدي غاب�حجبوا الضباب�اتغيّرت فينا القيم

نشري ونبيع فيها الزمم�القُلنا مُوية طلع سراب

صغار عقول وكُبار عِمم�جفّ المِخدِر عندنا�واطتنا صِبحت جت يباب�ما اتحقق الحلم القبيل�أملنا فيهو اتلاشى خاب�مرت عُقُود من العُمر �آمالنا فيها اتحطّمن�خسارة البلد الكبير

عاثوا فيهو القوم خراب

فصلوا الجنوب خاضوا الحروب قتلوا الشباب

حليلو كان أجمل وطن�بارت الأرِض الزمان كانت أمان�مليانة خير�فيها المشاريع ينّتجن�يمّلن مطاميرنا الغُراق �والبواقي الفضّلن�تكفينا والطير البجي�من كُل مكان�وين الجنا الكان زمان

حارس العقاب

الليلة غاب

بالسُمبك الشق العُباب

خاض المخاطر والصعاب

لو يلقى ليهو بديل وطن�لمّا الوطن للزيّو ضاق

أصلو المصائب

قالوا ما بتجيك فُرادى

بالجُملة يتوالن يجن�

صحيفة الجريدة







