العقرب: الصراعات الإدارية ستفقدنا لقب الممتاز

وجه مهاجم المريخ بكري المدينة، انتقادات شديدة للوضع الإداري الذي يعيشه النادي في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه تسبب بشكل واضح في فقدان الفريق التركيز وتشتت ذهن اللاعبين وبات يهدد لحمة الفريق ووحدته.

وقال اللاعب الملقب بالعقرب في تصريحات لمصادر مطلعة: الوضع الذي يعيشه فريق الكرة حالياً مؤسف ومحزن وخطير ويفقدنا كلاعبين الشعور بالراحة والأمان، كما يفقدنا التركيز، وأضاف: نعلم أن النادي كان يعاني من الصراعات الإدارية منذ وقت طويل لكن الفرق أننا كفريق كنا معزولين من تلك الأجواء وبعيدين عنها، لكن الوضع اختلف في الفترة الأخيرة، حيث انتقل الصراع إلى داخل محيط الفريق ووصل دكة البدلاء بصورة سببت لنا الكثير من الإزعاج والتوتر وأفقدتنا التركيز وهو ما أثر على النتائج.

بكري المدينة واصل حديثه للمصادر وقال: نقل المباريات لملعب الخرطوم ألحق بنا ضرراً كبيراً، لأن أرضية الملعب صلبة للغاية وتصعب الحركة فيها وتحويل المباريات أحد الأسباب التي أدت لتراجع النتائج مؤخراً خصوصاً وأن أرضية إستاد الخرطوم لم تعد كما كانت في السابق وباتت تشكل خطراً حقيقياً وداهمًا على اللاعبين.

وأردف مهاجم المريخ: لو استمرت الأوضاع حول الفريق بشكلها الحالي فإن العواقب ستكون كارثية ومؤسفة، لأن ما يحدث مؤخراً يمكن أن يؤدي لحالة استقطاب وانقسام وسط اللاعبين وسيكون فقدان لقب الدوري أمراً متوقعاً غير الآثار الضارة مستقبلاً لانتقال الصراع لمحيط الفريق.

وواصل العقرب حديثه متسائلاً: إن كانت المجموعة التي ظهرت مؤخراً في محيط الفريق تملك شرعية وتدير النادي بشكل فعلي فلماذا لا يلعب المريخ بملعبه، ولماذا إرغامنا على اللعب في ملعب يشكل خطراً على الفريق، ولماذا الإصرار على الدخول لمحيط اللاعبين وتشتيت تركيزهم وحدوث تصرفات غريبة في دكة البدلاء بجلوس شخصيات لا تملك سلطة إلا إكمال إجراءات التبديلات بعد أن يضطروا للذهاب لمدير الكرة أنس نصر الدين لاستلام البطاقة منه وهو وضع شاذ وغريب.

ووجه المدينة في ختام حديثه بحسب صحيفة الصيحة، رسالة لكل عقلاء ومحبي المريخ للتدخل ووضع حد للصراعات الحالية، مناشداً الجميع بإبعاد الصراع عن محيط فريق الكرة لمساعدة اللاعبين على التركيز في الاستحقاقات المقبلة والحفاظ على وحدة المجموعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







