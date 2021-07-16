الفاتح جبرا يكتب: خطبة الجمعة

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ايها المسلمون :

فإن لكل أمة من الأمم أعيادها وعيدينا نحن كمسلمين عيد الأضحى وعيد الفطر… فعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ « مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ » قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ) وعيد الأضحى وعيد الفطر يكونان بعد ركنين من أركان الإسلام فعيد الأضحى يكون بعد عبادة الحج وعيد الفطر يكون بعد عبادة الصوم فالعيد شعيرة من شعائر الإسلام وهو يتضمن معاني سامية ومقاصد عظيمةوحِكماً بليغة ومن أولى معاني العيد في الإسلام توحيد الله تعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة والدعاء فنحن في هذا اليوم نطيع أمر الله ونعبد الله وندعوا اللهونكبر الله وبذلك نحقق قوله تعالى ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)

أيها الأحباب

لقد شرع لكم الله ما شرع في هذا اليوم المبارك من الطاعات،فعَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالُوا : فَمَا لَنَا فِيهَا مِنَ الأَجْرِ ؟ قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ، قَالُوا : فَالصُّوفُ ، قَالَ : بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

ايها المسلمون

إن السعيد في هذه الايام المباركة من فاز بتقوى الله تعالى، ورضوانه وكتبت له النجاة من نار حرها شديد، وأذكركم بالصلاة، فإنها عماد الدين وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم تحفظ بها أموالكم وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الأيتام وارعوا حقوق الجار وأمُروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر وإياكم وقتل النفس المحرمة، والزنا، وإياكم والمسكرات، فإنها تفسد القلب

ايها الأحباب :

عليكم بطاعة الله بطلب مرضاته والبعد عن محرماته واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل وأن عيدكم عيد فضيل فاللهم أعد علينا الأيام بخير واجعلنا عندك من المقبولين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا انك على ما تشاء قدير ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

صحيفة الجريدة







