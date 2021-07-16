ناهد قرناص تكتب: إعادة ضبط المصنع

في البرنامج الأمريكي الشهير (اسأل ستيف) يحاول ستيف هارفي الاجابة على اسئلة مختلفة من الجمهور المتابع ..أغلب ردوده تكون ساخرة ومضحكة ..سألته احدى النساء في يوم من الأيام ..قائلة (أرجو ان تحمل الأمر على محمل الجد ..لماذا يكذب الرجال دائماً ؟) ..التزم ستيف هارفي بالنصيحة ..ورد عليها جاداً (لأن المرأة لا تستطيع تحمل الحقيقة المجردة ) ..واستطرد قائلاً ..لا يمكنني ان أقول لك كيف يبدو شكلك وانت ترتدين البنطال ..ولا يمكنني التحدث عن مقاس حذائك ..ولا عن لون شعرك الغريب ..لذلك نحن نكذب ..لكي تسمعن الحديث الذي فيه ترغبن )..انتهى تعليقه ..وتم قصف الجبهة بنجاح على حد قول الفسباكة.

لكن عوداً على بدء في سؤال المرأة ..فقد قالت (لماذا يكذبون دااائماً) ..ضع خطين تحت كلمة دائماً ..اذ ان هناك مواقع لا تستدعي الكذب ..ولكن البعض يكذب فيها ويصر الحاحاً على تحري الكذب ..مثل ذلك الرجل الذي اضمر في نفسه الزواج بالثالثة ..وخطى خطوات صغيرة احاطها بسرية تامة ..في خطبة احداهن من سرب الصغيرات الجميلات ..اللاتي يرفعن شعار (الراجل يعيبو جيبو) ..وكادت الخطة ان تنجح ويتم الزواج ..الا ان (الشمار) وصل الى الزوجة الاولى ..والتي سارعت للاتصال بضرتها التي كانت لا تطيقها ..لكن للضرورة احكام و (أنا واخويا على ابن عمي) ..اتصلت على الزوجة الثانية وأخبرتها بالأمر ..وسرعان ما شوهدت المرأتان.. والزوجة الأولى تقود سيارتها ..تنهب الطريق الى بيت المخطوبة الصغيرة ..دخلن الى البيت ..وبعد السلام والمطايبات ..قالت الزوجة الاولى للعروس (نحن نسوان راجلك ..الخبر جانا ..قالوا ..انو قال ليكم نسواني واحدة مشلولة ..والتانية عندها حالة نفسية ..اها يا عروسة ..دي المشلولة ..وانا زولة النفساوي) ..آخر خبر ورد من هذه الزيجة ..ان الشيلة رجعت بي ترحال الى منزل العريس الذي قعد ملوماً محسوراً.

وفي أمر الوعد بالزواج هذا قصص نفرد لها كتب ومجلدات ..لكن العجب العجاب في الحكايات التي يتم تأليفها عند العودة المتأخرة الى البيت او تلك الاعذار التي يتم التسويق لها للغياب ..فهذه الاصناف ينال فيها حملة الواي كروموسوم درجة الاوسكار ..اذ تتم صياغتها وحبكها ..وربما شارك فيها الاصدقاء بأدوار رئيسية وكومبارس وعناصر مساعدة ..لفك أزمة الرجل والدعوات له بالتيسير (فانه الآن يسأل).

والسؤال الآن هل تحدث كل هذه المسرحيات لأن النساء لا يستطعن تحمل الحقيقة المجردة ؟ ام ان هناك سوء فهم لطبيعة المرأة متجذر في داخل (السوفت وير) تبع الرجل ؟..يزين له الكذب بدلاً عن قول الصدق ..لأنه يعتقد أن حواء سهلة الانخداع ..دعني اتي لك من الآخر .وأقول لك ..ان من أصعب الاشياء خداع النساء ..انما هن ينتظرن ساعة الصفر ..لينزلن بالجوكر ..ويخرجن كل الدفاتر القديمة والجديدة والسي دي ..والفلاش كمان ..لذلك يا صديقي الرجاء اعادة ضبط المصنع على الوضوح ..ربما كانت الحقيقة قاسية ..لقائلها ..قبل المستمع لها ..لكنها المنجية ولا شئ غيرها ..فدع عنك نصائح الكفار ..وأقبل على دربنا ان كنت حيرانا ..واستمع معنا الى مسجل عم آدم بعد غياب (قول النصيحة ..كلمني ..مالك بالهجر مؤلمني).

صحيفة الجريدة







