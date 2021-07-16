الفنان المصري حسن شاكوش يحيي حفلاً جماهيرياً في الخرطوم

يصل البلاد قريبا الفنان الشعبي المصري الشهير حسن شاكوش لإحياء حفل ترفيهي جماهيري كبير في الخرطوم ويعتبر الاول من نوعه، عكفت على تنظيمه إحدى الشركات. وسيكون الحفل في أغسطس القادم بحسب صحيفة السوداني، على الهواء الطلق سيراعي فيه تجنب الازدحام باتباع الاشتراطات الصحية للوقاية من الكورونا ، فيما أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن منافذ بيع التذاكر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)







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