أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021م

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تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

محمد الفكي: هناك قروض بمليارات الدولارات تم اقتراضها باسماء سودانيين لمشروعات لا توجد على أرض الواقع

وزير مجلس الوزراء يلتقي وفد الخُبراء العدلي الدولي ويُعلن عن دعم الحكومة للوفد

المالية تعلن صرف المنحة للعاملين بالدولة و المعاشيين بالسبت

بدر للطيران: حملة مأجورة للربط بيننا وتهريب الذهب

صحيفة أخبار اليومْ:

مُبادرة إستقرار الشرق.. نتقدم لجميع السُودانيون بالداخل والخارج بمُبادرة دعم إستقرار الشرق

تاور: هناك تضليل متعمد مورس علي الدولة حول لقاح كورونا

البرهان يشيد بدعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام والإستقرار في السودان

مجلس السيادة ينفي ما تردد عن إعفاء والي البحر الأحمر

لدي زيارته للإدارة العامة للمرور… مدير الشرطة يشكل لجنة للبت في مصادرة عربات البوكو

مستشار القائد العام: ما راج حول إقالة والي البحر الأحمر أحاديث كاذبة وتضليل للرأي العام

المعونة الامريكية: السودانيون اثبتوا مهما تتشبث الدكتاتوريةفارادة الشعب غلابة

صحيفة الوطنْ:

النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي: البلاد تعيش فترة مفصلية تتطلب توافقاً وإجماعاً وطنياً لتجاوز الاحتقان السياسي والانفلات الأمني

مبادرة روسية بشأن ملء سد النهضة

صحيفة النيل الدولية:

البرهان يشيد بدعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام والإستقرار في السودان

مجلس السيادة ينفي ما تردد عن إعفاء والي البحر الأحمر

الري: ١٥٠٠ بلاغ تعدى على بنيات الري قيدت ضد مجهول بمشروع الجزيرة

تاور: هناك تضليل مورس على الدولة حول لقاح كورونا

السودان: ندرس إمكانية الشكوى لحقوق الإنسان ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

الموارد المعدنية تضبط مواد سامة وضارة بالبيئة بدنقلا

المالية تعلن صرف المنحة للعاملين بالدولة و المعاشين بالسبت

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







