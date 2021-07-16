إعلان نتيجة شهادة الاساس بولاية كسلا

اعلن الاستاذ احمد حسن محمد وزير التربية والتوجيه بولاية كسلا في مؤتمر صحفي الخميس نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الاساس للعام ٢٠٢٠ _٢٠٢١ بنسبة نجاح ٥٥/٨٤٪ و قال سيادته وفق ( سونا) في المؤتمر الذي حضره والي كسلا المكلف امين عام الحكومة الاستاذ الطيب محمد الشيخ ولجنة أمن الولاية وعدد من قيادات العملية التعليمية ان التلميذ المعتز عبد الرحيم من مدرسة الزهراء الخاصة بمحلية حلفا الجديدة احرز المركز الأول بالولاية بمجموع ٢٨٠ درجة فيما حققت محلية همشكوريب المركز الأول على مستوى المحليات بنسبة ١٠٠٪ ونالت مدرسة الحميراء بنات محلية كسلا المرتبة الأولى على مستوى المدارس بمجموعة تحصيل ٢٦١ ونجاح ٩٣٪. الخرطوم ( أخبار الخليج 3659







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