- 1/2
- 2/2
أعلن نصر الدين مفرح وزيرالشئوون الدينية والاوقاف أن قيمة العقارات الوقفية التابعة لهيئة الاوقاف التي تم استردادها بواسطة لجنة ازالة التمكين واسترداد الاموال المنهوبة قد بلغت 215 ترليون و450 مليار جنيه وان جملة ما تم استرداده حتى الآن بلغ 81 عقارا ضخما مشيرا الى ان عقارا واحدا منها نهبه شقيق المخلوع عبدالله البشير يقع في منطقة كافوري يحقق عائدا سنويا يبلغ 300 الف دولار .
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو وازالة التمكين وإسترداد المال المنهوب بمقرها بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم مساء الخميس انه كان يتلاعب في اسعار العقارات حيث انه كان يتم ايجار ” العقار من الباطن ” في عمارة الدهب على سبيل المثال بالسوق العربي بقية ايجارية تبلغ 8 الف جنيه في حين أن ايجاره الفعلي يتجاوز الكيلو من الدهب .
وفي ذات السياق قال ان اللجنة استردت في ولاية الجزيرة 105 عقارا تحقق عائدا سنويا ترليون و425 مليار خصص بعض ريعها لعلاج مرضى السرطان حسب ما نص مكتوبات الوقف .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مفرح:(215) ترليون و(450) مليار جنيه قيمة عقارات الاوقاف المستردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.