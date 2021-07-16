ازالة التمكين : استرداد جملة من العقارات والمزارع كانت بحوزة الفلول

أعلن محمد ساتي علي نائب رئيس لجنة استلام الأصول والاموال المستردة انه تم استلام جملة من العقارات و المزارع كان يمتلكها محسوبي على النظام البائد مشيرا الى ان هذه الاصول اصحبت تدار وفقا لاسس تعاملات القطاع الخاص في حين تورد عائداتها لوزارة المالية فيما يتم دفع إجور وتشغيل المؤسسة من ريع عائداتها .

وعدد ساتي في مؤتمر صحفي عقدته لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام ال30 من يونيو 1989م واسترداد الاموال المنهوبة بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم مساء الخميس ومنها مزارع لمحمد عطا نائب رئيس جهاز الامن المنحل واخرى لوداد بابكر، ومؤسسات تعليمية كالمجلس التعليمي الافريقي ومؤسسة دان فوديو ومصانع لفضل محمد خير،وشركة بتروناس ومول عفراء .

وفي ذات السياق قال وزير وزارة النقل ميرغني موسى بحسب ( سونا) انه تم استرداد شركات النيل، وشركة النقل النهري ومصلحة النقل النهري وشركة الامراء التي كان يديرها أجنبي وشركات للنقل النهري تمتلك احواض عائمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







