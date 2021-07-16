- 1/2
- 2/2
أعلن محمد ساتي علي نائب رئيس لجنة استلام الأصول والاموال المستردة انه تم استلام جملة من العقارات و المزارع كان يمتلكها محسوبي على النظام البائد مشيرا الى ان هذه الاصول اصحبت تدار وفقا لاسس تعاملات القطاع الخاص في حين تورد عائداتها لوزارة المالية فيما يتم دفع إجور وتشغيل المؤسسة من ريع عائداتها .
وعدد ساتي في مؤتمر صحفي عقدته لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام ال30 من يونيو 1989م واسترداد الاموال المنهوبة بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم مساء الخميس ومنها مزارع لمحمد عطا نائب رئيس جهاز الامن المنحل واخرى لوداد بابكر، ومؤسسات تعليمية كالمجلس التعليمي الافريقي ومؤسسة دان فوديو ومصانع لفضل محمد خير،وشركة بتروناس ومول عفراء .
وفي ذات السياق قال وزير وزارة النقل ميرغني موسى بحسب ( سونا) انه تم استرداد شركات النيل، وشركة النقل النهري ومصلحة النقل النهري وشركة الامراء التي كان يديرها أجنبي وشركات للنقل النهري تمتلك احواض عائمة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ازالة التمكين : استرداد جملة من العقارات والمزارع كانت بحوزة الفلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.