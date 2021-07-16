أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن المنحة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً للعاملين بالدولة والمعاشيين وسيتم صرفها يوم السبت القادم الموافق 17 يوليو 2021. ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب صحيفة السوداني الوزارات الاتحادية والوحدات الحكومية القيام بالإجراءات اللازمة تمهيداً لصرفها للعاملين بالدولة والمعاشيين . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)







كانت هذه تفاصيل خبر المالية تعلن موعد صرف المنحة للعاملين بالدولة و المعاشيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.