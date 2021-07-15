أعلنت مقاضاة صحيفة وكتاب.. بدر للطيران: هناك حملة مأجورة للربط بيننا وتهريب الذهب

اتهمت بدر للطيران إحدى الصحف، و بعض الكُتّاب ، بتنظيم حملة مغرضة، مدفوعة من جهة عجزت عن المنافسة الشريفة ضد بدر للطيران.

وقالت بدر للطيران في بيان لها أن هذه الحملة استهدفت نجاح بدر للطيران وتميُّزها المشهود.

وقال البيان : في كل مرّة تخرج تلك الصحيفة باخبار كاذبة، متبوعة بكتابات صحفية ملفقة ،ووصف البيان هذا المسلك بانه عمل ممنهج القصد منه الربط بين تهريب الذهب و بدر للطيران..

وأكد البيان ان مسيرة نجاح بدر للطيران، لن يوقفها خبث بعض المنافسين ، وهم يستخدمون الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في أسلوب رخيص بعيدا عن التنافس الحر، وبصورة كيدية، عبر أسماء معروفة وأخرى وهمية.

وأكد البيان ان الوقائع والمحاضر الرسمية، تفضح كذبهم، وتوضح أباطيلهم المزعومة.

وكشف البيان أنه قبل يومين، نشرت الصحيفة المشار إليها خبراً عن ضبط تهريب ١٥ كيلو ذهب، عبر رحلة بدر للطيران المتوجهة إلى القاهرة، رغم أن المحاضر الرسمية تؤكد أن عملية الضبط تمت في رحلة تابعة لشركة أخرى، وأن الراكب المشار اليه في الخبر، لم يكن ضمن ركاب رحلة بدر للطيران المتوجهة الي القاهرة.

وأكد البيان ان هذا الكذب الصراح، يوضح النوايا السيئة والغرض من تلك الحملة، ويُشير إلى الجهة التي تستهدف تشويه سمعة بدر للطيران.

وختم البيان: أنه بناءً على هذا النشر الكذوب، والمستمر منذ فترة، قرّرت شركة بدر، فتح بلاغات جنائية ضد تلك الصحيفة، وتابعيها من كُتّاب، حتى يعرف الجميع الحقائق الواضحة الجلية، دون تزييفٍ وتدليس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







