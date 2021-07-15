بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الجمعة 16 يوليو 2021

أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الجمعة 16 يوليو 2021 م، وجاء السعر 444.00000 جنيه للدولار وهو أقل من سعر يوم الخميس الذي بلغ 444.01000 جنيه، بحسب رصد أخبار الخليج 365، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

وإعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، أعلن بنك السودان توحيد سعر الصرف وأعلن حينها 375 جنيه للدولار كسعر تأشيري وواصل في زيادة تدريجية للسعر حيث بلغت الزيادة حتى الأن نحو 69.00 جنيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)







