حاكم إقليم النيل الأزرق يشيد بمواقف قيادة الفترة الإنتقالية

أشاد الفريق الركن أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق بمواقف قيادة الفترة الإنتقالية وصادق دعمهم ورعايتهم لمسيرة السلام بصورة عامة ودعم عجلة التنمية بالإقليم على وجه الخصوص .

جاء ذلك لدى مخاطبته عصر اليوم (بحسب سونا) الكرنفال الذي نظم على شرف تدشين ضربة البداية لمشروع كوبري خوربرنق الجديد بمدينة الروصيرص وذلك بمشاركة عدد من أعضاء حكومة الولاية وقادة القوات المسلحة والشرطة والأمن وقيادات الجيش الشعبي والمك الفاتح يوسف المك حسن عدلان ناظرعموم قبائل الإقليم والمهندس عبدالجليل محجوب المدير التنفيذي لصندوق إعمار النيل الأزرق .

واكد حاكم الإقليم أن التنمية و الإعمار والخدمات تمثل أهم أولويات المرحلة القادمة وفى مقدمتها المياه وإستدامة خدمات الكهرباء بمدينتي الدمازين والروصيرص.

ودعا الى أهمية دعم التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار مع القوات النظامية .

وجدد إلتزام حكومته وعزمها على دعم الإدارة الأهلية بما يمكنها من القيام بدورها في تشجيع حاملي السلاح بقيادة جوزيف توكا للإنخراط في ركب السلام والعودة لحضن الوطن ، مشيراً الى أن الحكم الذاتي الذي تحقق سيلبي كافة طموحات وأشواق ومطالب مواطني الأقليم في التنمية والإعمار.

وجدد الدعوة للشرطة للعمل في سبيل محاربة الجهوية والقبلية ومحاربة أعداء التنمية والإستقرار.

ودعا مواطني الروصيرص للإستعداد لمرحلة التنمية في ظل الحكم الذاتي كما دعا لجان المقاومة الى ضرورة التعاون مع القوات النظامية في سبيل إستكمال أهداف التغيير.

هذا وقد تحدث في الحفل كل من المهندس حسن بشيرهارون المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية الوزير المكلف والمدير التنفيذي لمحلية الروصيرص والمديرالتنفيذي لصندوق إعمار النيل الأزرق الى جانب ممثل لجان المقاومة بمحليةالروصيرص.

الى ذلك قام الحاكم بتكريم فنان التراث الشعبي رجب عدلان.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







