الدفاع المدني يبحث قضايا خاصة بسلامة المواطنين و الممتلكات

التقي اللواء شرطة حقوقي أحمد عمر سعيد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني الامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني صباح اليوم بمكتبه الاستاذ عبدالقادر عابدين صالح مسئول البرنامج الوطني للعلوم الطبيعية والمهندس بدر الدين مدير شركة معراج لتقنية الفضاء ومستشار المجلس الأستاذ عادل .

وبحث اللقاء مجمل القضايا الخاصة بتطوير الأداء بالدفاع المدني كما تم التشاور حول دعم منظمة الامم المتحده للعلوم والثقافة لمنظومة الحد من مخاطر الكوارث بالسودان كذلك تناول الاجتماع أهمية أعمال المجلس في الحد من مخاطر الكوارث في السودان.

وقال(بحسب سونا) اللواء شرطة أحمد من خلال الاجتماع قدمنا شرحا بالخطوات التي اتخذها المجلس بخصوص مشروع الانذار المبكر مشيرا الى الطلب المقدم من منظمة اليونسكو لدعم السودان بخصوص إنشاء منظومة الانزار المبكر موضحا بأنها تحوي الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة للحد من مخاطر الكوارث بالاضافة إلي الاحتياجات المطلوبة لمنظومة الانذار مبينا بان هنالك إتفاقيات سابقة بين اليونسكو ودول شرق أفريقيا للحد من مخاطر الكوارث.

ورحب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمبادرة اليونسكو الداعمة لجهود الدفاع المدني الرامية لتحقيق الامن والسلامة في الارواح والممتلكات ووعد سيادته بتقديم الدعم اللازم في سبيل الحد من مخاطر الكوارث.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







