مفرح يجتمع برؤساء الوحدات التابعة لوزارته

عقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح الاجتماع الدوري مع رؤساء الوحدات التابعة للوزارة بمقر مجمع الفقه الإسلامي.

تناول الإجتماع (بحسب سونا) المحاور التي تم تكليف رؤساء الوحدات بمتابعتها ،وهي المحور الاقتصادي والاجتماعي ومحور السلام والأمن ومحور الانتقال الديمقراطي ومحور العلاقات الخارجية حيث شدد الوزير على اهمية نشر ثقافة الوسطية والإعتدال والتحصين الفكري بين السودانيين.

وطالب وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ سليمان محمدي بشار بإعداد تقرير وخطة للأوليات مطالبا بتمثيل كل الجهات التابعة للوزارة في القوافل الدعوية المتوجهة للولايات عقب عيد الأضحى المبارك ضمن مشروع السلام الشامل وصندوق المشاريع الوقفية.

ورحب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي البرفيسور عادل حسن حمزة بوزير الشؤون الدينية والأوقاف ووكيل الوزارة ورؤساء الوحدات التابعة للوزارة،معددا انشطة المجمع قائلا: أنها ذات طابع خاص ، وعرض دوائر المجمع التي تبحث في قضايا المواطن كافة ضمن عدد من النواحي الإقتصادية والاجتماعية والأحوال الشخصية والعلوم الطبيعية وغيرها.

وكشف بروفسور عادل عن قرب تدشين مشروع الفتوى الإلكترونية مشيرا لاقامة المجمع لندوة حرمة الدماء في عدد من الولايات ضمن القوافل الدعوية، بجانب دورة تدريبية عن مهارات التعامل مع وسائل الإعلام موضحا أن المجمع عقد الندوة العالمية توطين الإسلام بين أندونيسيا والسودان، وسننظم مؤتمرا علميا للإجتهاد الجماعي وقضايا العصر.

وتطرق الأمين المجلس الأعلى للدعوة دكتور أسامة البطحاني لإعداد القوافل الدعوية المتجهة إلى الولايات عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرا لانعقاد العديد من الورش والندوات الدينية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة.

وعدد أمين الأوقاف بولاية الخرطوم محمديوسف مشاريع ديوان الاوقاف بالولاية مثل رعاية مراكز غسيل الكلى ،وكفالة الأيتام، والمسابقة الرمضانية، مشيرا الى ان الديوان سيغطي حوالي ثلاثة ألف يتيم حسب الخطة.

واكد الاستاذ مهند الأمين، أمين الدعوة بمجمع مسجد النور الإسلامي علي إعداد 28 ورشة تستهدف قطاع واسع من الموظفين والدعاة حول موضوعات عديدة ضمن رؤية قائمة على الوسطية والإعتدال مشيرا إلى التعاون المثمر مع مجمع الفقه الإسلامي.

واشار الاستاذ منتصر عباس، أمين مجلس الحج والعمرة الى قيام العديد من الورش وذكر منها ورشة لتقييم عمرة 1442 هجرية وورشة عن الحج الفردى وورشةعن فض النزاعات، مشيرا إلى ورشة بعنوان :السودان طريق الحج الأفريقي، وورشة عن الحج في زمن الأوبئة(الكورونا).

وثمن الأستاذ عمر عبدالعاطي آمين ديوان الأوقاف القومي دور الوزارة في الفترة الماضية مشيدا بالجهد المشترك مطالبا بنشر ثقافة الوقف عبر المنابر الدعوية.

الخرطوم

(أخبار الخليج 365)







