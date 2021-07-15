شاهد بالصورة: شاحنة صغيرة تثير ضجة على مواقع التواصل بسبب كتابة عليها (ماتقول ياشيخ فلان تلحقنا قول يالله )

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاحنة صغيرة مكتوب عليها (ماتقول ياشيخ فلان تلحقنا قول يالله ) وذلك أثناء قيادتها في شوارع العاصمة الخرطوم. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أثارت الصورة المتداولة ضجة إسفيرية على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ماكانت تحمله السيارة من عبارة وصفها الناشطون بالعباراة المميزة والجميله بجانب أنها تحمل في مضمونها كثير من المعاني ، كما طالبو أصحاب المركبات أن يحسنو اختيار الكلمات التي تحمل في طياتها حكم وأمثال تجعل المواطن يستفيد منها. الخرطوم :(أخبار الخليج 365)







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